Черчесов хочет через суд арендовать землю у реки для разведения рыбы

https://static.news.ru/photo/11d95818-9ab3-11eb-af85-96000091f725_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Игорь Иванко/АГН "Москва"

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов предстал в неожиданном амплуа бизнесмена, занимающегося рыбоводством. Как сообщает Telegram-канал Mash, он судится с властями Северной Осетии за право арендовать участок у реки для разведения рыбы.

От имени фирмы в Арбитражный суд Северной Осетии пришёл иск с интересным требованием: сдать в аренду 60 квадратов земли у реки Курентидон за полцены — по кадастровой стоимости. Участок стоит 90 тысяч, поэтому в случае выигрыша Черчесов сэкономит целых 45 тысяч рублей, — пишет источник.

Уточняется, что в январе 2020 года футбольный специалист стал владельцем рыбного предприятия, которое, по словам его представителя, до этого момента работало в убыток. Однако после того как Черчесов вложил личные средства в организацию, ситуация стала выправляться. В компании рассчитывают на прибыль после получения прав на землю у реки.

Как ранее рассказывал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин считает, что необходимо принять меры поддержки доставки рыбы из Дальневосточного региона. Он дал поручение правительству увеличить объёмы и степень переработки уловов водных биологических ресурсов на Дальнем Востоке.