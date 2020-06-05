Чемпионат Крыма по футболу возобновится 4 июля

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Руководство московского футбольного клуба «Локомотив» собирается в ближайшее летнее трансферное окно купить голкипера, который сможет заменить Маринато Гильерме.

Одним из двух главных вариантов является вратарь молодёжной сборной России и «Краснодара» Денис Адамов, сообщает «Чемпионат». По версии источника, преимуществами футболиста являются низкая стоимость и потенциал. Гильерме выступает за «Локомотив»...