Чемпионат Крыма по футболу возобновится 4 июля

Чемпионат Крыма по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, возобновится 4 июля.
4 июля чемпионат будет продолжен матчами 18-го тура, последний тур состоится 30 августа 2020 года, сообщает пресс-служба Крымского футбольного союза.
Также сообщается, что первые полуфинальные матчи Кубка Крымского футбольного союза пройдут 15 июля, ответные — 12 августа. Финал турнира состоится 5 сентября.
Ранее РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля, писал NEWS.ru.
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