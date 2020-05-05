https://static.news.ru/photo/e8c901ec-8ebc-11ea-aea5-fa163e074e61_660.jpg Фото: firo Sportphoto/ Jvrgen Fromme/Global Look Press

Чемпионат Германии по футболу может возобновиться 15 мая после того, как в стране будут ослаблены ограничительные меры, принятые из-за пандемии коронавируса.

Возобновление турнира будет обсуждаться 6 мая во время видеоконференции канцлера Германии Ангелы Меркель с премьер-министрами страны. При возобновлении чемпионата матчи будут проходить без зрителей, сообщает Reuters.

Чемпионат Германии был приостановлен 13 марта.

Как ранее сообщал NEWS.ru, следующий сезон Английской футбольной премьер-лиги может пройти без зрителей. Клубы АПЛ ожидают, что матчи чемпионата можно будет проводить в прежнем режиме только после разработки вакцины от коронавируса.