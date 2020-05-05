Чемпионат Германии по футболу может возобновиться 15 мая после того, как в стране будут ослаблены ограничительные меры, принятые из-за пандемии коронавируса.
Возобновление турнира будет обсуждаться 6 мая во время видеоконференции канцлера Германии Ангелы Меркель с премьер-министрами страны. При возобновлении чемпионата матчи будут проходить без зрителей, сообщает Reuters.
Чемпионат Германии был приостановлен 13 марта.
Как ранее сообщал NEWS.ru, следующий сезон Английской футбольной премьер-лиги может пройти без зрителей. Клубы АПЛ ожидают, что матчи чемпионата можно будет проводить в прежнем режиме только после разработки вакцины от коронавируса.
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