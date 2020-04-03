Чемпионат Англии по футболу приостановлен на неопределённый срок

Представители Английской премьер-лиги (АПЛ) заявили, что чемпионат по футболу не будет возобновлён в мае.
Первоочередной задачей является содействие здоровью и благополучию нации и наших сообществ, включая игроков, тренеров, менеджеров, персонала клуба и болельщиков, — заявили в АПЛ по итогам собрания акционеров клубов.
Сезон-2019/20 будет возобновлён тогда, когда это будет безопасно.
Первоначально было объявлено, что пауза продлится до 4 апреля. Потом возобновление чемпионата отложили до 30 апреля,
В настоящий момент во многих странах приостановлены национальные чемпионаты, а также международные турниры. Чемпионат Европы-2020 состоится в 2021 году.
NEWS.ru писал, что чемпионат Бельгии по футболу был окончательно остановлен 2 апреля. Победителем была признана команда «Брюгге». Второе место у «Гента», который напрямую попадёт в групповую стадию Лиги Европы.
В настоящий момент коронавирусом заразились в мире более 1 млн человек. Количество погибших составило 53 тысячи, более 212 тысяч выздоровели.
В России — 4 149 человек заболели, выздоровел 281, умерло за всё время 34 человека.
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