Чемпионат Англии по футболу приостановлен на неопределённый срок

https://static.news.ru/photo/d69d1b34-75c6-11ea-8075-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Marriott/www.imago-images.de/Global Look Press

Представители Английской премьер-лиги (АПЛ) заявили, что чемпионат по футболу не будет возобновлён в мае.

Первоочередной задачей является содействие здоровью и благополучию нации и наших сообществ, включая игроков, тренеров, менеджеров, персонала клуба и болельщиков, — заявили в АПЛ по итогам собрания акционеров клубов.

Сезон-2019/20 будет возобновлён тогда, когда это будет безопасно.

Первоначально было объявлено, что пауза продлится до 4 апреля. Потом возобновление чемпионата отложили до 30 апреля, сообщает «Интерфакс».

В настоящий момент во многих странах приостановлены национальные чемпионаты, а также международные турниры. Чемпионат Европы-2020 состоится в 2021 году.

NEWS.ru писал, что чемпионат Бельгии по футболу был окончательно остановлен 2 апреля. Победителем была признана команда «Брюгге». Второе место у «Гента», который напрямую попадёт в групповую стадию Лиги Европы.

В настоящий момент коронавирусом заразились в мире более 1 млн человек. Количество погибших составило 53 тысячи, более 212 тысяч выздоровели.

В России — 4 149 человек заболели, выздоровел 281, умерло за всё время 34 человека.