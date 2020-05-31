Чемпион СССР Чухлов посоветовал Кокорину поставить «голову на место»

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Чемпион СССР в составе ленинградского «Зенита» Борис Чухлов высоко оценил игру Александа Кокорина в «Сочи».

У Чухлова складывается впечатление, что 29-летний спортсмен «витает где-то в облаках». Но при этом он отметил, что Кокорин может сам сделать гол. В этом его главное отличие от других.

В «Сочи» он показал хорошую игру, молодец. К нему как к футболисту после возвращения нет никаких вопросов: он и забивает, и отдает передачи партнерам. Кокорин — неординарный нападающий, он это показывает игрой, но ему надо голову на место поставить, — отметил чемпион СССР.

Он добавил, что Кокорин должен в будущем играть так, как это делал в нескольких матчах за «Сочи», передаёт РИА Новости.

Ранее футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с нападающим Александром Кокориным.

Как писал NEWS.ru, главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что хочет видеть в составе петербургской команды нападающего Александра Кокорина после завершения аренды игрока в «Сочи»