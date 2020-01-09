«Челси» близок к тому, чтобы отказаться от приобретения нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.
Как информирует Daily Mail, лондонцы провели переговоры с французским «Мецем» относительно форварда Хабиба Диалло. За сенегальца «синие» готовы заплатить 20 миллионов евро.
В текущем розыгрыше французской Лиги 1 Диалло провёл 19 матчей, забив в них 10 мячей. Также на его счету два предупреждения.
Ранее NEWS.ru писал, что «Ботафого» может помешать «Барселоне» подписать игрока «Палмейраса».
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