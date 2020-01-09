https://static.news.ru/photo/ddb73cd8-32c8-11ea-8594-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Чалов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Челси» близок к тому, чтобы отказаться от приобретения нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

Как информирует Daily Mail, лондонцы провели переговоры с французским «Мецем» относительно форварда Хабиба Диалло. За сенегальца «синие» готовы заплатить 20 миллионов евро.

В текущем розыгрыше французской Лиги 1 Диалло провёл 19 матчей, забив в них 10 мячей. Также на его счету два предупреждения.

Ранее NEWS.ru писал, что «Ботафого» может помешать «Барселоне» подписать игрока «Палмейраса».