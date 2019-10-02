https://static.news.ru/photo/64daa670-e529-11e9-8cc1-fa163e074e61_660.jpg Максим Власов Фото: spartak.com

Новый исполнительный директор футбольного клуба «Спартак» (Москва) Максим Власов приступил к своим обязанностям, сообщает пресс-служба «красно-белых».

Власов работал на руководящих постах в ряде ведущих международных компаний, таких как The Walt Disney Company, PricewaterhouseCoopers, а также Universal Music, где на протяжении последних трёх лет был исполнительным директором по России и странам СНГ.

Максим Власов — исполнительный директор «Спартака»



Максим Анатольевич работал на руководящих постах в ряде ведущих международных компаний: The Walt Disney Company, PricewaterhouseCoopers, а также Universal Music.



Подробнее: https://t.co/HBXILU6hnp — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 2, 2019

Ранее новым коммерческим директором «Спартака» был назначен Алексей Власов, писал News.ru.