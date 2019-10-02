Новый исполнительный директор футбольного клуба «Спартак» (Москва) Максим Власов приступил к своим обязанностям, сообщает пресс-служба «красно-белых».
Власов работал на руководящих постах в ряде ведущих международных компаний, таких как The Walt Disney Company, PricewaterhouseCoopers, а также Universal Music, где на протяжении последних трёх лет был исполнительным директором по России и странам СНГ.
Максим Власов — исполнительный директор «Спартака»
Максим Анатольевич работал на руководящих постах в ряде ведущих международных компаний: The Walt Disney Company, PricewaterhouseCoopers, а также Universal Music.