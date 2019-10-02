Максим Власов Максим Власов Фото: spartak.com

Новый исполнительный директор футбольного клуба «Спартак» (Москва) Максим Власов приступил к своим обязанностям, сообщает пресс-служба «красно-белых».

Власов работал на руководящих постах в ряде ведущих международных компаний, таких как The Walt Disney Company, PricewaterhouseCoopers, а также Universal Music, где на протяжении последних трёх лет был исполнительным директором по России и странам СНГ.

Ранее новым коммерческим директором «Спартака» был назначен Алексей Власов, писал News.ru.

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