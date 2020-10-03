Бывший нападающий «Спартака» перейдёт в «Локомотив»

https://static.news.ru/photo/ec0a3a92-063a-11eb-b3b6-fa163e074e61_660.jpg Зе Луиш Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий Зе Луиш, ранее игравший за московский «Спартак», а сейчас выступающий за «Порту», перейдёт в столичный «Локомотив». О готовящемся трансфере стало известно в воскресенье, 4 октября.

Форвард подпишет с «железнодорожниками» контракт на три года, передаёт «Чемпионат».

За «Спартак» Зе Луиш выступал на протяжении четырёх лет. В 2017 году в составе «красно-белых» он стал чемпионом России. В качестве игрока «Спартака» он забил 35 голов и сделал 23 результативные передачи в 109 матчах. «Порту» выкупил футболиста у москвичей в прошлом году за € 10,75 млн. За португальский клуб он провёл 31 игру и забил десять голов.

Как передавал NEWS.ru, футбольные клубы «Зенит» и «Сочи» достигли договорённостей относительно трансфера форварда «сине-бело-голубых» Эмилиано Ригони. Об этом журналистам сообщил информированный источник.

Ранее в СМИ появились сведения, что «Зенит» заключит контракт с полузащитником португальского «Спортинга» Венделем. Именно ввиду этого готовящегося трансфера в сферу интересов команды из Санкт-Петербурга перестал входить 27-летний Ригони.