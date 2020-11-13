Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» оценил шантаж Артёма Дзюбы

https://static.news.ru/photo/6906f5e0-2660-11eb-ac0e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Быстров Фото: bystrik34/instagram.com

Бывший футболист Владимир Быстров оценил действия шантажиста, который якобы вымогал деньги у нападающего Артёма Дзюбы за то, что интимное видео с участием спортсмена не будет выложено в Сеть. По словам Быстрова, который, как и попавший в скандальную историю форвард, играл и за «Спартак», и за «Зенит», злоумышленник потребовал слишком много денег.

Почти неделю назад в соцсетях появилось видео, на котором Дзюба занимается онанизмом. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас. Футболист уже выступил с признанием и даже поблагодарил «судьбу за уроки, которые болезненные и жестокие».

Несмотря на то что главный тренер сборной России Станислав Черчесов исключил Дзюбу из состава спортсменов на ноябрьских сборах, у футболиста нашлось много защитников. Позднее появились сведения, согласно которым с игрока требовали $5 млн за то, чтобы в Интернете не появилось видео.

Шантажист попросил слишком много. Но Дзюбе всё равно не стоило хранить такое видео на телефоне и посылать его куда не надо, — заявил Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Российский боксёр, экс-чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Эдуард Трояновский в эксклюзивном интервью NEWS.ru прокомментировал историю с Артёмом Дзюбой.