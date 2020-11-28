Бывший игрок ЦСКА ответил Черчесову на слова о Чалове

https://static.news.ru/photo/1d3ffb96-3184-11eb-8a56-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Чалов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Галямин высказался относительно слов, произнесённых в адрес нападающего «красно-синих» Фёдора Чалова главным тренером российской сборной Станиславом Черчесовым.

Наставник национальной команды дал скандальное интервью на телеканале «Матч ТВ» после трёх провальных игр (0:0 с Молдавией, 2:3 с Турцией и 0:5 с Сербией). Во время разговора со спортивными журналистами, отвечая на вопрос о форвардах сборной, он сказал, что лучше «бездарный» Антон Заболотный, чем «талантливый» Чалов, который ничего не делает.

По словам Галямина, высказывание со стороны тренера было некорректным.

У нападающего бывают разные периоды. А понятия «талантливый» или «неталантливый» к нападающим очень относительны, — цитирует РИА Новости бывшего футболиста ЦСКА.

Как ранее сообщал NEWS.ru, несколько высокопоставленных лиц из Российского футбольного союза выступают за увольнение главного тренера сборной Станислава Черчесова. В случае если отставка состоится, главным кандидатом на пост наставника национальной команды будет работавший в «Рубине» и «Ростове» Курбан Бердыев. Об этом журналистам сообщили информированные источники.