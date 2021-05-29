Бывший футболист сборной России объяснил, почему в финале ЛЧ нет фаворита

https://static.news.ru/photo/eec74662-c08e-11eb-a75e-96000091f725_660.jpg Сергей Кирьяков Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков в разговоре с NEWS.ru поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси». Он объяснил, почему в матче нет фаворита.

«Манчестер Сити» не является очевидным фаворитом в финале Лиги чемпионов. До этой стадии дошли две сильнейшие команды. К тому же «Челси» уже побеждал «Сити» во внутреннем чемпионате. Они знают, как нужно бороться с этой командой. «МанСити» — чемпион Англии. Это должно добавить уверенности «горожанам», — сказал Кирьяков.

Также игрок сборной России предположил, кому важнее победа в главном еврокубковом турнире.

Для «Сити» трофей важнее. Но каждая команда стремится выиграть в Лиге чемпионов, потому что никто не знает, когда тот или иной клуб снова окажется в финале этого статусного турнира, — отметил он.

По мнению Кирьякова, в случае негативного результата руководство вряд ли будет применять какие-то санкции к тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле.

Каждый тренер мечтает работать в таком клубе, иметь таких футболистов. Понятное дело, что у «горожан» проблема с титулами на международной арене. Перед ними стоит задача выиграть этот трофей. Но никто не бросит камень в огород Гвардиолы, если он этого не добьётся. Победа в чемпионате Англии — подтверждение его уровня как тренера. Вряд ли кто-то может сомневаться, что он входит в число лучших тренеров мира, — заключил он.

Финал Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Матч состоится 29 мая. Начало — 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что бывший игрок сборной России Роман Широков пояснил, почему Гвардиола может выиграть ЛЧ и без Месси.