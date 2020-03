Ближайший, 26-й тур, пройдёт при пустых трибунах, но будет показан в открытом доступе телекомпанией Sky Deutschland. Единственное исключение — матч «Ганновер» — «Динамо Дрезден» во Второй Бундеслиге. Он отменен из-за заражения двух игроков хозяев.

Кроме того, французская Лиги 1 и 2 также объявили об остановке чемпионата страны в связи с пандемией коронавируса.

Breaking | LFP votes to suspend Ligue 1 & Ligue 2 action until further notice owing to COVID-19. More follows.