https://static.news.ru/photo/b77dbf60-6513-11ea-a0bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Организация DFL, управляющая Бундеслигой, приняла решение приостановить чемпионат Германии по футболу с 17 марта по второе апреля из-за распространения коронавируса.

Ближайший, 26-й тур, пройдёт при пустых трибунах, но будет показан в открытом доступе телекомпанией Sky Deutschland. Единственное исключение — матч «Ганновер» — «Динамо Дрезден» во Второй Бундеслиге. Он отменен из-за заражения двух игроков хозяев.

Кроме того, французская Лиги 1 и 2 также объявили об остановке чемпионата страны в связи с пандемией коронавируса.

Breaking | LFP votes to suspend Ligue 1 & Ligue 2 action until further notice owing to COVID-19. More follows. — Get French Football News (@GFFN) March 13, 2020

Испанская Ла лига также приняла решение приостановить сезон, отправив на карантин мадридский «Реал».

Ранее NEWS.ru писал, что 23-летний защитник клуба «Ганновер» Тимо Хюберс стал первым профессиональным футболистом из Германии, который заразился инфекцией коронавируса.