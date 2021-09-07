«3:0 или 4:0»: Тарасов сделал прогноз на матч Россия — Мальта

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов поделился ожиданиями от матча отборочного этапа чемпионата мира — 2022 между командами России и Мальты.

Это важная игра, и думаю, счёт будет в нашу пользу, уверен в этом процентов на 98. Думаю, 3:0 или 4:0. Я изначально считал, что с Хорватией будет положительный результат, что не проиграем, но оценивать работу Валерия Карпина пока очень тяжело, двух матчей недостаточно, — сказал Тарасов NEWS.ru.

По его словам, каких-то кардинальных изменений в игре сборной России он не видит, главный тренер позвал тех игроков, кого посчитал нужным, и пока есть результат.

Главное, чтобы он был в оставшихся матчах и мы вышли из группы с первого места, — добавил футболист.

Встреча команд России и Мальты пройдёт во вторник, 7 сентября, в Москве, на стадионе московского «Спартака». Этот матч будет третьим под руководством Карпина, возглавившего национальную команду после Евро-2020. С ним сборная сыграла вничью с Хорватией — 0:0 и обыграла Кипр на выезде — 2:0.

После пяти встреч отборочного этапа россияне с 10 очками делят первое место в отборочной группе с хорватами.