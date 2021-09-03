Британское правительство отказало Роналду в отмене пятидневного карантина

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду должен будет провести пять дней на карантине после прилёта в Англию. Эту информацию передаёт Manchester Evening News.
По данным источника, футбольный клуб «Манчестер Юнайтед»
Также источник сообщает, что на второй и пятый день карантина Роналду необходимо будет сдать тест на коронавирус. Если результаты будут отрицательными, то он сможет присоединиться к одноклубникам.
Следующий матч «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге (АПЛ) состоится 11 сентября.
Ранее сообщалось, что нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду внесли в Книгу рекордов Гиннесса.