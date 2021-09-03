Британское правительство отказало Роналду в отмене пятидневного карантина

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду должен будет провести пять дней на карантине после прилёта в Англию. Эту информацию передаёт Manchester Evening News.

По данным источника, футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» отправил запрос в британское правительство с просьбой отменить карантин для Криштиану Роналду, но получил отказ. Согласно установленным правилам любой человек, прибывающий из Португалии в Англию, должен пробыть на изоляции пять дней.

Также источник сообщает, что на второй и пятый день карантина Роналду необходимо будет сдать тест на коронавирус. Если результаты будут отрицательными, то он сможет присоединиться к одноклубникам.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге (АПЛ) состоится 11 сентября.

Ранее сообщалось, что нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду внесли в Книгу рекордов Гиннесса.