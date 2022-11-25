Бразилия начала ЧМ-2022 в Катаре с победы над Сербией

Фото: Robert Michael/dpa/Global Lool Press

Сборная Бразилии обыграла команду Сербии в первом туре группового этапа ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Оба мяча во втором тайм забил атакующий полузащитник «Эвертона» Ришарлисон. Он отличился на 62-й и 73-й минутах, причем второй мяч забил ударом боковыми «ножницами» через себя в нижний угол.

Бразилия с тремя очками возглавила группу H, в другом матче квартета Швейцария обыграла Камерун со счетом 1:0.

Чемпионат мира проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Это первый мундиаль, который принимает арабская страна. ЧМ проходит в зимнее время в середине европейского футбольного сезона.

О главной сенсации турнира на данный момент — поражении Аргентины от Саудовской Аравии — подробно писал NEWS.ru. Перед матчем у миллионов футбольных болельщиков и журналистов вопрос был всего один: сколько именно забьют аргентинцы, но вышло иначе.