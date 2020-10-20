Боярский прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Брюгге»

https://static.news.ru/photo/3ec2d7b8-130f-11eb-acf5-fa163e074e61_660.jpg Михаил Боярский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Народный артист России и преданный болельщик питерского «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал поражение команды в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге». Встреча завершилась со счётом 1:2.

Проиграли справедливо и закономерно. У «Зенита» нет никаких надежд на другие места. Шансов в Лиге чемпионов у нас нет, — отметил Боярский, слова которого приводит Sport24.

По его словам, он действительно болел за команду и ждал, что «Зенит» победит, однако ожидания не оправдались. В данном поражении виноваты и команда, и тренер, подчеркнул Боярский.

Ранее NEWS.ru писал, что матч 13-го тура Российской премьер-лиги между подмосковными «Химками» и петербургским «Зенитом» пройдёт без зрителей. Такая мера будет принята в соответствии с постановлением, подписанным губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.

Документ регламентирует проведение спортивных мероприятий в регионе без зрителей с 21 октября по 7 ноября.