«Боруссия» М разгромила «Шахтёр» в матче Лиги чемпионов, забив шесть раз

https://static.news.ru/photo/2e67b320-1e13-11eb-887d-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcshakhtar/vk.com

Мёнхенгладбахская «Боруссия» нанесла поражение донецкому «Шахтёру» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла на НСК «Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 6:0.

Так, на 8-й минуте счёт открыл нападающий «Боруссии» Алассан Плеа. Спустя 9 минут защитник «Шахтёра» Валерий Бондарь отправил мяч в собственные ворота. На 26-й минуте Плеа оформил дубль. На 44-й минуте защитник гостей Рами Бенсебаини забил четвёртый гол.

Во втором тайме, на 65-й минуте, полузащитник Ларс Штиндль забил пятый гол немецкой команды. На 78-й минуте Плеа оформил хет-трик и установил итоговый счёт матча.

«Боруссия» М набрала 5 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы В. «Шахтёр» (4) — на 2-м месте.

Ранее NEWS.ru писал, что матч между «Локомотивом» и «Атлетико» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов завершился ничьёй. Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена», игра закончилась со счётом 1:1.

Счёт открыл Хосе-Мария Хименес на 18 минуте. На 25 минуте Антон Миранчук реализовал пенальти.