«Фратрия», фанатское объединение футбольного клуба «Спартак» выступило с заявлением, в котором поблагодарило зарубежных фанатов за акцию в знак солидарности с задержанными в Санкт-Петербурге болельщиками.
В минувшие выходные на стадионах России прогремела акция фанатской солидарности, какой ещё никогда не было в истории отечественного фанатизма. Болельщики уходили с фанатских секторов, центральных трибун и даже VIP-зон. Не остались в стороне болельщики из Сербии, Польши, Болгарии, Греции и Дании, вывесив баннеры («Фанат — не преступник». — NEWS.ru) со словами поддержки, — говорится в заявлении.
Кроме того, в сообщении отмечается, что «Фратрия» «против Fan ID (паспорт болельщика. — NEWS.ru)» и последние события наглядно всем показали, как эта система позволит «убить» цивилизованное боление в России и опустошит стадионы.
Сообщество болельщиков показало, что готово мирно и конструктивно вести диалог и отстаивать свои права. Готовы ли к этому диалогу те, кто все это затевает? — сказано в сообщении.
Ранее «Фратрия» призвала покинуть трибуны стадионов болельщиков всех команд на 30-й минуте матчей 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), писал NEWS.ru.