https://static.news.ru/photo/b3196318-1b56-11ea-a80c-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

«Фратрия», фанатское объединение футбольного клуба «Спартак» выступило с заявлением, в котором поблагодарило зарубежных фанатов за акцию в знак солидарности с задержанными в Санкт-Петербурге болельщиками.

В минувшие выходные на стадионах России прогремела акция фанатской солидарности, какой ещё никогда не было в истории отечественного фанатизма. Болельщики уходили с фанатских секторов, центральных трибун и даже VIP-зон. Не остались в стороне болельщики из Сербии, Польши, Болгарии, Греции и Дании, вывесив баннеры («Фанат — не преступник». — NEWS.ru) со словами поддержки, — говорится в заявлении.

Кроме того, в сообщении отмечается, что «Фратрия» «против Fan ID (паспорт болельщика. — NEWS.ru)» и последние события наглядно всем показали, как эта система позволит «убить» цивилизованное боление в России и опустошит стадионы.

Сообщество болельщиков показало, что готово мирно и конструктивно вести диалог и отстаивать свои права. Готовы ли к этому диалогу те, кто все это затевает? — сказано в сообщении.

Ранее «Фратрия» призвала покинуть трибуны стадионов болельщиков всех команд на 30-й минуте матчей 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), писал NEWS.ru.