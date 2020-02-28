https://static.news.ru/photo/1b18ee38-5a41-11ea-a0b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Hartenfelser/www.imago-images.de/Global Look Press

Футбольные болельщики из России готовы летом 2020 года вместо семейного путешествия посетить игру национальной сборной на чемпионате Европы.

Как говорится в исследовании Booking.com, официального партнёра УЕФА, 42% россиян, выбирая между поездкой на матч любимой команды и путешествием с семьей, предпочтут посетить игру сборной.

Также сообщается, что 41% поклонников спорта специально откладывают деньги на путешествия, во время которых они смогут увидеть игру любимой команды. При этом 14% опрошенных фанатов из России признались, что скорее сэкономят на подарках ко дню рождения детей и близких, чем на поездке на Евро-2020.

Исследование проводилось среди более чем 19 000 футбольных фанатов из 29 стран и регионов, включая 900 респондентов из России.

Чемпионат Европы пройдёт с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и один четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург возглавил рейтинг самых популярных городов — организаторов чемпионата Европы по футболу 2020 года, писалNEWS.ru.