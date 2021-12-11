Болельщик «Крыльев Советов» скончался после матча РПЛ с «Рубином»

Болельщик самарского футбольного клуба «Крылья Советов» умер по окончании матча с казанским «Рубином» в рамках 18-го тура чемпионата России сезона-2021/22. Как сообщает «Чемпионат», фанат почувствовал себя нехорошо за 10 минут до финального свистка.

Вплоть до окончания игры и после её завершения болельщика пытались реанимировать — проводили массаж сердца и ожидали приезда скорой помощи. Однако спасти болельщика не удалось. Его имя не называется.

Матч 18-го тура между «Крыльями Советов» и «Рубином» завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Ранее сообщалось, что голкипер команды «Красная Звезда» из Советска Александр Шишмарев скончался во время матча любительских команд против «Балтики-М» в Калининграде. В одном из игровых эпизодов Шишмарев столкнулся с нападающим хозяев поля, упал и не смог подняться. Врачи команд, а затем скорой помощи более часа пытались вернуть его к жизни, но не получилось.