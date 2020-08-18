«Барселона» вслед за Сетьеном уволила и Абидаля

https://static.news.ru/photo/ba74d048-e167-11ea-af6d-fa163e074e61_660.jpg Эрик Абидаль Фото: Gerard Franco/Global Look Press

Каталонский футбольный клуб «Барселона» и спортивный директор Эрик Абидаль расторгли контракт. Решение принято по обоюдному согласию сторон.

Об этом сообщили в пресс-службе команды.

До того, как перейти стан менеджеров «Барсы» Абидаль выступал за клуб в качестве футболиста, а должность спортивного директора он занимал с 2018 года. При этом за шесть сезонов в качестве защитника француз провёл в составе команды 187 матчей.

Решение было принято после разгрома «Барселоны» от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8). Накануне был уволен и главный тренер команды Кике Сетьен.

Пост нового наставника скоро займёт голландец Рональд Куман, а вот кто станет новым спортивным директором пока неизвестно.

Как писал NEWS.ru, ранее полузащитник испанского футбольного клуба «Барселона» Артур Мело попал в ДТП. За рулём он находился в состоянии алкогольного опьянения.