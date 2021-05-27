«Барселона» предложила Месси многолетний контракт

https://static.news.ru/photo/761e583e-bf82-11eb-a2df-96000091f725_660.jpg Лионель Месси Фото: Siu Wu/Global Look Press

Футбольный клуб «Барселона» предложил капитану команды Лионелю Месси контракт на десять лет. Об этом сообщает Catalunya Radio.

По данным источника, контракт будет состоять из трёх этапов. Сначала аргентинский футболист отыграет в составе «Барселоны» ещё два сезона. Затем три года Месси будет выступать в американской Главной лиге футбола (MLS) в роли посла каталонской команды. Последний этап — возвращение в «Барселону», где он оставшиеся пять лет будет занимать одну из административных должностей.

Контракт Лионеля Месси с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2021 года. Футболист провёл в составе «Барселоны» всю свою карьеру. С «сине-гранатовыми» аргентинец четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан объявил об уходе из клуба.