«Барселона» хочет купить футболиста «Чертаново» и отправить его в «Химки»

https://static.news.ru/photo/787fba6a-b6f8-11eb-bbae-96000091f725_660.jpg Сергей Пиняев Фото: pinyaev17/vk.com

«Барселона» намерена приобрести полузащитника «Чертаново» Сергея Пиняева. Журналисты узнали, что клуб хочет предложить россиянину перейти к ним. На него у них особые планы. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

По информации источника, испанский клуб собирается купить российского футболиста и затем отправить его в аренду в подмосковные «Химки».

В сезоне-2020/21 футболист принял участие в 30 матчах за «Чертаново» в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Ему удалось отметиться двумя забитыми голами и пятью результативными передачами. «Чертаново» по итогам сезона занял 21-е место в ФНЛ и вылетел из турнира.

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). В матче 30-го тура против «Тамбова» футболист отличился на 11-й минуте. Всего в активе Дзюбы стало 134 гола. Благодаря этому он обогнал бывшего форварда питерского клуба Александра Кержакова, у которого на счету 133 гола.