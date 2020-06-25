Пока «Ливерпуль» отмечает свою досрочную победу в чемпионате Англии, а «Манчестер Сити» тихо «плачет» после поражения от «Челси» со счётом 1:2, Российская премьер-лига (РПЛ) кусает локти, что не смогла нормально «слизать» европейский регламент. Казалось бы, что сложного? Посади переводчика, возьми документ и переведи. Не нужно ничего выдумывать. Но к рестарту регламент РПЛ оказался черновиком. Сейчас эти плоды пожинают клубы, а президент лиги Сергей Прядкин хочет умыть руки. Сначала на карантин ушёл «Ростов», в котором выявили шесть случаев заражения коронавирусом, затем против COVID-19 не смогли выстоять «Динамо» и «Уфа», а теперь их приветствует ещё один коллектив. NEWS.ru рассказывает, что произошло.

После завершения воскресного матча (21 июня) в Москве с «Локомотивом», который закончился для «Оренбурга» поражением с минимальным счётом 0:1, подопечные Константина Парамонова вернулись в родные края и сдали, по обязательным условиям, тест на инфекцию. И положительные результаты на коронавирус были выявлены у шести игроков и двух сотрудников команды.

Как только эта информация была опубликована , «Локомотив» быстренько изолировался на базе. С такой инициативой игроки выступили лично.

Мы боремся за первые места и выход в Лигу чемпионов. Учитывая ситуацию с коронавирусом, мы не можем позволить себе рисковать. Поэтому на данный момент мы решили, что будем соблюдать самоизоляцию в Баковке, — приводит слова вице-капитана «Локомотива» Маринато Гильерме пресс-служба клуба.

В стане «железнодорожников» случаи заражения отрицают, по крайней мере, пока. «Оренбург» приехал в Москву с отрицательными результатами, а вернулся домой — с положительными. Где команда умудрилась подцепить вирус, остаётся гадать на кофейной гуще.

FC Lokomotiv Moscow/facebook.com

А ближайшая игра у оренбуржцев должна состояться с «Краснодаром» 27 июня. Вот так невезение. Вряд ли руководство команды обратится к Сергею Галицкому с просьбой о переносе матча. Его просто элементарно некуда сдвигать. Эту опцию реализовало ранее московское «Динамо», которое встретится с «быками» в единственный свободный день — 19 июля.

Но сам главный тренер команды из Оренбурга утверждает, что вариантов развития событий два: первый — если есть какие-то изменения в регламенте, они, как и «Уфа», изолируют заболевших игроков, остальные будут играть, при этом добавят дублёров. Второй — играть будут только футболисты дубля. Однако есть одна «небольшая» проблема — дубль всё это время не тренировался.

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что предстоящую встречу вообще надо отменить и засчитать «Оренбургу» техническое поражение со счётом 0:3. По словам специалиста, заражённые игроки регулярно контактировали друг с другом и с командой в целом. Приедет «Краснодар», в котором футболисты здоровы, и команда может заразиться.

Зачем «Краснодар» подвергать опасности? Надо было до начала чемпионата продумывать регламент, а сейчас во многих командах такие проблемы и вопросы, — сказал Сафонов корреспонденту NEWS.ru.

По мнению агента, просто так выпускать ребят 2003–2004 годов рождения — глупо.

Ну, забьют им 10–12 мячей. А смысл-то какой? Кому такая победа нужна? Тем более если дубль не тренировался, то выйдут ребята и не дай бог травму получат, — уверен он.

РПЛ, конечно, ведёт себя просто феерически. Сейчас лига ждёт согласования поправок с Роспотребнадзором, одна из которых фактически снимает с руководства Российской премьер-лиги все обязательства — клубы должны договариваться между собой о переносе встреч, а утверждать решение будет исполком Российского футбольного союза (РФС). Очень удобно, конечно.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Никто не берёт на себя ответственность. Это смешно. Должна быть твёрдая рука — если приняли решение играть, значит, играйте. Если идёт пандемия, то примите решение, чтобы команда ушла на карантин на базе на месяц, и пока чемпионат не закончится, чтобы не выходила. Футболисты знают, за какие деньги играют, а семья подождёт, ничего страшного, — утверждает агент.

И РПЛ, и РФС как раз рекомендуют клубам переместиться на базы и относиться к мерам безопасности тщательнее. Ранее Прядкин отмечал, что коронавирус ещё долго не оставит мир в покое и необходимо как-то адаптироваться к нынешним реалиям.

У нас все кому-то что-то рекомендуют, а ответственность, опять же, на себя брать боятся. Никто не может чётко сказать, как должно быть. Если, допустим, есть в регламенте, что те, кто сдаёт положительный тест, не могут выходить на поле, то покажите. А у нас толком ничего нет — кто в лес, кто по дрова. Вон «Динамо» позвонило и попросило перенести матч с «быками», им навстречу пошли. «Ростову» не разрешили. У нас сплошь бардак и лотерея. Все должны знать нормальные правила, — заключил футбольный агент.

Решение доиграть чемпионат, безусловно, является правильным. Но к рестарту у нас, как обычно, подошли с позиции «авось прокатит». Пока срабатывает. Но надолго ли, учитывая, как команды одна за другой сваливаются на карантин?