Байрамян оформил дубль и принёс «Ростову» победу над «Рубином» в матче РПЛ

https://static.news.ru/photo/8cd560c0-2cef-11eb-ac48-fa163e074e61_660.jpg Хорен Байрамян Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Ростов» обыграл казанский «Рубин» в гостевом матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

Так, в ходе матча Хорен Байрамян сумел оформить дубль (55-я и 76-я минуты). Первоначально второй гол был отменён, так как ассистент главного арбитра зафиксировал офсайд у Байрамяна. К счастью, система видеоассистента позволила засчитать данный гол.

В середине первого тайма был травмирован бомбардир «Ростова» Кенто Хасимото. Его заменил Данил Глебов, реализовавший голевую передачу в эпизоде с первым голом.

«Ростов» вышел на 5-е место в турнирной таблице. На счету клуба 26 очков. В свою очередь «Рубин» с 21 очком находится на 10-й позиции.

Ранее NEWS.ru писал, что встреча волгоградского футбольного клуба «Ротор» с екатеринбургским «Уралом» в матче 15-го тура РПЛ закончилась ничьей со счётом 0:0.

Клуб из Екатеринбурга занимает 11-ю строчку в турнирной таблице с 16 очками. Волгоградцы находятся в зоне вылета, на 15-м месте с 8 очками.