«Аталанта» сообщила о заражении Миранчука коронавирусом

Тест на COVID-19 у полузащитника «Атланты» Александра Миранчука дал положительный результат. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
25-летнего футболиста немедленно изолировали в соответсвии со всеми положенными процедурами. Теперь всех игроков «Атланты» также ждёт очередное тестирование.
В текущем сезоне Миранчук провел 4 матча за клуб, в которых забил два гола.
Футболист российской сборной по футболу Денис Черышев, выступающий за испанский клуб «Валенсия», также заразился коронавирусом. После того как тесты на COVID-19 показали положительный результат, спортсмен был изолирован от остальной команды и ушёл на двухнедельный карантин, писал NEWS.ru.