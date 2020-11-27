«Аталанта» сообщила о заражении Миранчука коронавирусом

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Тест на COVID-19 у полузащитника «Атланты» Александра Миранчука дал положительный результат. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

25-летнего футболиста немедленно изолировали в соответсвии со всеми положенными процедурами. Теперь всех игроков «Атланты» также ждёт очередное тестирование.

В текущем сезоне Миранчук провел 4 матча за клуб, в которых забил два гола.

Футболист российской сборной по футболу Денис Черышев, выступающий за испанский клуб «Валенсия», также заразился коронавирусом. После того как тесты на COVID-19 показали положительный результат, спортсмен был изолирован от остальной команды и ушёл на двухнедельный карантин, писал NEWS.ru.