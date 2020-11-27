Футболист Денис Черышев заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9204a664-30be-11eb-b85a-fa163e074e61_660.jpg Денис Черышев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футболист российской сборной по футболу Денис Черышев, выступающий за испанский клуб «Валенсия», заразился коронавирусом.

После того, как тесты на COVID-19 показали положительный результат, спортсмен был изолирован от остальной команды и ушёл на двухнедельный карантин, пишет Sport 24.

У Дениса позитивный тест, но нет никаких симптомов, и это прекрасно, — подтвердил изданию агент футболиста Хинес Карвахаль.

Черышев уже пропустил одну тренировку сборной России 26 ноября.

На матч против «Атлетико» 28 ноября в рамках 11-го тура чемпионата Испании «Валенсия» выйдет без россиянина. В новом сезоне российский полузащитник успел сыграть за «Валенсию» пять матчей.

Ранее NEWS.ru писал, что 15 ноября сборная России по футболу проиграла туркам в матче Лиги наций. Мачт закончился со счётом 3:2 в пользу сборной Турции. Черышев в этом матче открыл счёт, он забил гол на 11-й минуте.