Сборная России по футболу проиграла Турции в матче Лиги наций

Футболисты сборной России уступили сборной Турции в ответном матче Лиги наций. Игра завершилась со счётом 3:2.



Счёт был открыт на 11-й минуте. Отличился 29-летний нападающий «Валенсии» Денис Черышев. Он подставил ногу в момент удара Алексея Миранчука и мяч влетел в дальний угол. На 24-й минуте сборная России осталась в меньшинстве. Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов схватил за футболку нападающего турецкой команды Дженка Тосуна и получил красную карточку.



Турки сравняли счёт на 26-й минуте. Гол забил нападающий немецкой «Фортуны» Кенан Караман. На 32-й минуте сборная Турции вырвалась вперёд, Каан Айхан пробежал по правому флангу и отдал передачу на Дженгиза Ундера, который перенаправил мяч в дальний угол.



Второй тайм для сборной России начался с пенальти. На 50-й минуте Далер Кузяев столкнулся в штрафной с полузащитником Озаном Туфаном и арбитр назначил 11-метровый, который реализовал Дженк Тосун. Через 7 минут Далер Кузяев с близкого расстояния пробил вратаря сборной Турции Гюнок и счёт во встрече стал 3:2.