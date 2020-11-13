Сборная России по футболу проиграла Турции в матче Лиги наций

Футболисты сборной России уступили сборной Турции в ответном матче Лиги наций. Игра завершилась со счётом 3:2.
Счёт был открыт на 11-й минуте. Отличился 29-летний нападающий «Валенсии» Денис Черышев. Он подставил ногу в момент удара Алексея Миранчука и мяч влетел в дальний угол. На 24-й минуте сборная России осталась в меньшинстве. Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов схватил за футболку нападающего турецкой команды Дженка Тосуна и получил красную карточку.
Турки сравняли счёт на 26-й минуте. Гол забил нападающий немецкой «Фортуны» Кенан Караман. На 32-й минуте сборная Турции вырвалась вперёд, Каан Айхан пробежал по правому флангу и отдал передачу на Дженгиза Ундера, который перенаправил мяч в дальний угол.
Второй тайм для сборной России начался с пенальти. На 50-й минуте Далер Кузяев столкнулся в штрафной с полузащитником Озаном Туфаном и арбитр назначил 11-метровый, который реализовал Дженк Тосун. Через 7 минут Далер Кузяев с близкого расстояния пробил вратаря сборной Турции Гюнок и счёт во встрече стал 3:2.
Российская команда уже четыре матча подряд не может выиграть. В составе сборной отсутствует нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Главный тренер Станислав Черчесов не вызвал его в сборную из-за скандала с интимным видео, вместо него капитанскую повязку в матче надел защитник московского «Спартака» Георгий Джикия. Об этом писал NEWS.ru.