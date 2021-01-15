Аршавин назвал Руни «колхозником» и «работягой»

https://static.news.ru/photo/be097e1c-57ea-11eb-90b4-fa163e074e61_660.jpg Уэйн Руни Фото: Andy Rowland via imago-images.de/Global Look Press

Советник гендиректора «Зенита» по молодёжному футболу Андрей Аршавин прокомментировал решение Уэйна Руни завершить карьеру футболиста.

Руни — сильный футболист, с телосложением регбиста. Такой парень — колхозник, работяга. В игре он умел очень многое, хорошо владел телом даже при такой фактуре, — отметил Аршавин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Некоторое время назад нападающий «Дерби Каунти» Уэйн Руни объявил о завершении карьеры футболиста. В последние два месяца он выполнял работу главного тренера команды. Известно, что контракт Руни рассчитан до лета 2023 года.

Игрок дебютировал в Английской премьер-лиге в составе «Эвертона» в 2002 году. Однако пик его карьеры пришёлся на выступления за «Манчестер Юнайтед», которому он посвятил 13 лет. За «красных дьяволов» он провёл 393 матча и забил 183 мяча. Позже он ненадолго вернулся в «Эвертон», а затем в первый и единственный раз в карьере попробовал себя за границей — с 2018 по 2020 год он выступал за американский «Ди Си Юнайтед». Последним клубом Уэйна стал «Дерби Каунти».

Ранее NEWS.ru писал, что футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд назван самым дорогостоящим игроком планеты. Стоимость Рашфорда оценивается в €165,6 млн. На второй строчке рейтинга оказался норвежский нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд (€152 млн), на третьей — защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд (€151,6 млн).