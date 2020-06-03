Футбол

«Арсенал» продлил контракт с Черевченко

17:18, 03 июня 2020
Игорь Черевченко Игорь Черевченко Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Тульский футбольный клуба «Арсенал» продлил контракт с главным тренером Игорем Черевченко до конца сезона, сообщает пресс-служба команды.

Дополнительные соглашения с главным тренером Игорем Черевченко, его помощниками Игорем Семшовым, Валерием Климовым, Михаилом Соловьём и Сергеем Кращенко пролонгированы до конца сезона-2019/20, — говорится в сообщении клуба.

Кроме того, контракты до окончания сезона продлены с голкипером Юрием Лодыгиным, защитником Максимом Володько и полузащитниками Александром Ломовицким и Даниилом Лесовым.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сменит Черевченко, писал NEWS.ru.

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