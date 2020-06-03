«Арсенал» продлил контракт с Черевченко

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Нападающий футбольного клуба «Урал» Павел Погребняк, вылечившийся от коронавируса, заявил, что его супруга и дети также вылечились от COVID-19.

Что касается семьи, то всё в порядке. У детей болезнь прошла в лёгкой форме. Жена тоже выздоровела, — приводит слова футболиста пресс-служба клуба. Говоря о состоянии своего здоровья, игрок отметил,...