«Арсенал» продлил контракт с Черевченко

Тульский футбольный клуба «Арсенал» продлил контракт с главным тренером Игорем Черевченко до конца сезона, сообщает пресс-служба команды.
Дополнительные соглашения с главным тренером Игорем Черевченко, его помощниками Игорем Семшовым, Валерием Климовым, Михаилом Соловьём и Сергеем Кращенко пролонгированы до конца сезона-2019/20, — говорится в сообщении клуба.
Кроме того, контракты до окончания сезона продлены с голкипером Юрием Лодыгиным, защитником Максимом Володько и полузащитниками Александром Ломовицким и Даниилом Лесовым.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сменит Черевченко, писал NEWS.ru.
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