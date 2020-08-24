Арбитром полуфинала женской Лиги чемпионов будет Анастасия Пустовойтова

Арбитром полуфинального матча женской Лиги чемпионов назначена россиянка Анастасия Пустовойтова, следует из сообщения Российского футбольного союза (РФС).
Также в бригаду Пустовойтовой войдёт ассистент Екатерина Курочкина, говорится в сообщении РФС в Twitter.
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Как уточняется, Пустовойтова будет судить матч между победителем турнира последних четырёх лет «Лионом» и ПСЖ. Встреча пройдёт 26 августа при пустых трибунах в Бильбао.
В другом полуфинале сыграют «Вольфсбург» и «Барселона». Финальный матч намечен на 30 августа и пройдёт в Сан-Себастьяне.
Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил серьёзную травму во время матча со «Спартаком».
По данным пресс-службы сборной России, футболист порвал крестообразную связку колена, в связи с чем ему необходима операция.
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