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Арбитром полуфинала женской Лиги чемпионов будет Анастасия Пустовойтова

16:03, 24 августа 2020
Фото: PETTER ARVIDSON/Global Look Press

Арбитром полуфинального матча женской Лиги чемпионов назначена россиянка Анастасия Пустовойтова, следует из сообщения Российского футбольного союза (РФС).

Также в бригаду Пустовойтовой войдёт ассистент Екатерина Курочкина, говорится в сообщении РФС в Twitter.

Как уточняется, Пустовойтова будет судить матч между победителем турнира последних четырёх лет «Лионом» и ПСЖ. Встреча пройдёт 26 августа при пустых трибунах в Бильбао.

В другом полуфинале сыграют «Вольфсбург» и «Барселона». Финальный матч намечен на 30 августа и пройдёт в Сан-Себастьяне.

Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил серьёзную травму во время матча со «Спартаком».

По данным пресс-службы сборной России, футболист порвал крестообразную связку колена, в связи с чем ему необходима операция.

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