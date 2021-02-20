Антифутбол по-русски: мороз и метель помогли «Динамо» обыграть «Спартак»

Матчи 1/8 финала Кубка России стартовали только сегодня, но разговоры о них не прекращаются уже несколько недель. Все так устали от зимней паузы? Хотят убедиться, что известие о сохранении «Тамбова» в Российской премьер-лиге не оказалось фейком? Не совсем. Всё дело в том, что последние недели погода в Москве очень морозная — столбик термометра не поднимается выше отметки минус десять градусов. Впрочем, не самые комфортные климатические условия, недовольство многих команд и игроков не стали поводом для отмены кубковых противостояний. Футбольная же афиша в столице началась с яркой вывески «Динамо» — «Спартак». О том, что происходило на «ВТБ Арене», — в «морозном» репортаже NEWS.ru.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Гвоздь программы

Главная интрига поединка состояла не в том, кто пройдёт в следующий раунд Кубка России, а в том, состоится ли матч вообще. Да, вариант, при котором его могли отменить, был вполне вероятен. Согласно регламенту, за час до встречи инспектор и судья проводят контрольный замер температуры. Если столбик термометра опускается ниже отметки минус 15 градусов, то команды могут отказаться от участия в матче.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ровно в 18:30 на поле вынесли термометр, который разместили в самом центре «ВТБ Арены». Несколько томительных минут ушло на то, чтобы определить фактическую температуру. Футболисты «Динамо», которые в тот момент разминались на поле, то и дело поглядывали на термометр. В итоге градусник показал минус шесть — московское дерби сохранили. К слову, поле для поединка было готово на все сто процентов.

Бесстрашные болельщики и бесстрашные очереди

То обстоятельство, что судьба встречи находится в подвешенном состоянии, совсем не смутило ни болельщиков «Динамо», ни фанатов «Спартака». За полчаса до встречи трибуны стали активно заполняться. Взрослые, дети — все были настроены посмотреть бодрый футбол, и мороз, кажется, никого не смущал.

Мы ехали на дерби из Подмосковья, но такие матчи нельзя пропускать даже при морозе. Для нас встречи против «Спартака» — самые важные. А то, что холодно на улице, даже к лучшему — быстрее будут бегать футболисты, активнее играть. Может, даже много голов увидим, — сказал болельщик «Динамо».

А вот болельщики «Спартака», которые традиционно на любых выездах и при любых погодных условиях присутствуют в большом количестве, были настроены менее оптимистично.

Любовь к родной команде, к «Спартаку», заставила меня в этот вечер выйти из дома. Погодные условия скажутся на игре обеих команд. Будет больше силовой борьбы и меньше созидательного футбола. Избежать бы травм, — сказал болельщик «Спартака».

Стоит сказать, что атмосфера на трибунах была под стать настрою болельщиков. Тут, конечно, нужно отдать должное принимающей стороне, которая во многих аспектах провела хорошую подготовку к матчу. Во-первых, ещё раз нужно отметить самих фанатов, которые не просто не побоялись прийти на игру, но и подготовили вдохновляющий перформанс для родной команды. Во-вторых, стоит поблагодарить клуб за то, что на территории арены разливали бесплатно чай. Это было очень и очень кстати.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Правда, без негативных моментов тоже не обошлось. Не всем болельщикам «красно-белых» удалось посмотреть матч с первых минут. На входе на гостевые трибуны выстроились огромные очереди. По данным СМИ, больше 20 минут болельщики «Спартака» не могли попасть на арену. И это, мы напоминаем, при температуре ниже минус шесть градусов...

Сергей Булкин/NEWS.ru

К тому моменту, когда часть замёрзших на морозе спартаковцев попала на трибуны, их команда уже «горела» со счётом 0:1. Обидчиком «красно-белых» стал динамовец Даниил Фомин — они забил гол с пенальти. Кстати, слова болельщика «Динамо» оказались пророческими. Футболисты обеих команд действительно активно бегали, однако полезных действий совершали на поле не так много. А те небольшие возможности, которые появлялись, преобразовать в голы удалось только одной команде. «Динамо» и во втором тайме отметилось забитым мячом — на этот раз отличился Константин Тюкавин. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «бело-голубых». Видимо, морозы в этот день были на стороне «Динамо».