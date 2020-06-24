Английский футболист признался в нетрадиционной сексуальной ориентации

https://static.news.ru/photo/03105b16-b638-11ea-9c45-fa163e074e61_660.jpg Томас Битти Фото: Thomas Beattie/facebook.com

Бывший игрок английского футбольного клуба «Халл Сити» Томас Битти рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Легче сидеть в тишине, но настоящая задача — это высказаться, и для меня пришло время прожить мою правду и, надеюсь, как-то повлиять на перемены. Я брат, сын, друг и я гей. Мне потребовалось много времени, чтобы принять то, кто я есть, — написал Битти на своей странице в Instagram.

Битти стал первым английским игроком за 30 лет, совершивший каминг-аут. Первым открытым геем среди британских футболистов стал Джастин Фашану.

Футболист также играл в США, Канаде и Сингапуре.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший полузащитник сборной Германии Томас Хитцльшпергер назначен спортивным директором немецкого «Штутгарта». В январе 2014-го Хитцльшпергер публично совершил каминг-аут. Игрок признался, что осознание своей гомосексуальности было для него «длительным и трудным процессом».