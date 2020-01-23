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Футбольный клуб «Химки» объявил о расторжении контракта с главными тренером команды Андреем Талалаевым.

Наставник сам решил покинуть клуб, контракт расторгнут по взаимному согласию сторон, сообщает пресс-служба «Химок».

Отмечается, что в дальнейшем в клубе ставка будет сделана на воспитанников футбольных школ Московской области.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак, отвечая на вопрос болельщиков в Instagram по поводу аренды Александра Кокорина в «Сочи», заявил, что нападающий нужен питерцам, писал NEWS.ru.