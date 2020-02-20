https://static.news.ru/photo/b8502992-53b5-11ea-bbbe-fa163e074e61_660.jpg Федор Смолов Фото: AFP7/Keystone Press Agency/Global Look Press

Молодым российским футболистам нужно ничего не боятся и пробовать себя в Европе, заявил бывший главный тренер «Спартака» и «Енисея» Дмитрий Аленичев.

Советую нашей молодежи ничего не бояться и пробовать. Италия, Испания, Германия, даже Голландия. Все подойдёт, — приводит слова Аленичева «Советский спорт».

Также специалист заявил, что Фёдор Смолов, перешедший в испанскую «Сельту», подал отличный пример другим россиянам.

Рад за Федора. Хороший гол (в матче с «Реалом» — NEWS.ru) — в два касания: первым принял мяч, вторым отправил в сетку. То, что и нужно от нападающего. И я считаю, Смолов подал отличный пример другим россиянин, решившись на переход в «Сельту» в 29 лет, — отметил Аленичев.

Аленичев уверен, что до Смолова «дошло, что футбол важнее денег», так как можно потерять в финансах, зато получить практику в по-настоящему сильном чемпионате.

Ранее журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал первый забитый мяч российского нападающего Фёдора Смолова за испанскую «Сельту», опубликовав резкий пост в адрес нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы, писалNEWS.ru.