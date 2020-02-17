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Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе поделился своими впечатлениями от первого забитого мяча российского нападающего Фёдора Смолова за испанскую «Сельту».

Я очень рад, что игрок высокого уровня в очередной раз доказал свой потенциал. Уверен, это его не последний гол. Мне кажется, за этот короткий период он уже почувствовал себя комфортно,...