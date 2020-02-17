Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал первый забитый мяч российского нападающего Фёдора Смолова за испанскую «Сельту», опубликовав резкий пост в Instagram в адрес нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.
Продолжай смотреть ему в затылок, Артём Дзюба, — написал Уткин.
Смолов 31 января был официально представлен в качестве игрока «Сельты».
Накануне «Сельта» сыграла с вничью с лидером чемпионата Испании мадридским «Реалом» (2:2). Смолов забил на 7-й минуте матча свой первый гол за новую команду, писал NEWS.ru.
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