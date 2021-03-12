Акционер хочет отсудить у московского «Спартака» 88 млн рублей

https://static.news.ru/photo/78d13b8a-833e-11eb-bbd5-96000091f725_660.jpg Фото: fcsm_official/vk.com

АО «Капитальные активы», владеющее 22% акций московского «Спартака» подало иск к футбольному клубу. Сумма иска составляет 88,3 млн рублей.

Информация об иске обнародована на сайте Арбитражного суда Москвы, он был зарегистрирован 11 марта. При этом основания иска не уточняются. Ответчиком является клуб, а третьими лицами в этом деле указаны вице-президент ЛУКОЙЛа и владелец «Спартака» Леонид Федун и первый вице-президент компании Александр Матыцин. Комментариев со стороны клуба пока не последовало.

«Спартак» тем временем продолжает борьбу за титул в Российской премьер-лиге. На прошлой неделе «красно-белые» на своём поле разгромили «Краснодар» — 6:1 и теперь готовятся к игре 22-го тура против «Динамо». Подопечные Доменико Тедеско совсем недавно уже встречались с динамовцами, проиграв 0:2 в матче 1/8 финала Кубка России.

В настоящее время «красно-белые» с 38-ю очками идут на третьем месте в турнирной таблице российского первенства. На два балла они отстают от ЦСКА и на четыре — от лидирующего «Зенита». Матч с «Динамо» состоится в субботу, 13 марта, и начнётся в 19:00 мск.

Как ранее писал NEWS.ru, по данным СМИ, преемником Доменико Тедеско на посту главного тренера «Спартака» может стать итальянский специалист Лучано Спаллетти. Российским любителям футбола Спаллетти известен по работе в «Зените».