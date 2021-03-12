Акционер хочет отсудить у московского «Спартака» 88 млн рублей

АО «Капитальные активы», владеющее 22% акций московского «Спартака» подало иск к футбольному клубу. Сумма иска составляет 88,3 млн рублей.
Информация об иске
«Спартак» тем временем продолжает борьбу за титул в Российской премьер-лиге. На прошлой неделе «красно-белые» на своём поле разгромили «Краснодар» — 6:1 и теперь готовятся к игре 22-го тура против «Динамо». Подопечные Доменико Тедеско совсем недавно уже встречались с динамовцами, проиграв 0:2 в матче 1/8 финала Кубка России.
В настоящее время «красно-белые» с 38-ю очками идут на третьем месте в турнирной таблице российского первенства. На два балла они отстают от ЦСКА и на четыре — от лидирующего «Зенита». Матч с «Динамо» состоится в субботу, 13 марта, и начнётся в 19:00 мск.
Как ранее писал NEWS.ru, по данным СМИ, преемником Доменико Тедеско на посту главного тренера «Спартака» может стать итальянский специалист Лучано Спаллетти. Российским любителям футбола Спаллетти известен по работе в «Зените».