Футбол

Агент объяснил, почему Слуцкий не добился успеха в Англии

15:11, 03 мая 2020
Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: FC Rubin / ФК «Рубин»/facebook.com

Российскому тренеру Леониду Слуцкому не удалось добиться успеха с английским «Халл Сити» из-за необходимости выстраивать команду с нуля. Об этом заявил спортивный агент Кристиан Эмиле.

По его словам, летом 2017 года владелец клуба продал 14 игроков. Команда находилась в первом дивизионе, когда её возглавил российский тренер.

Леониду нужно было построить всё с нуля. Это не так легко, — заявил Эмиле журналистам «Российской газеты».

Агент считает, что Слуцкий добился успеха с нидерландским клубом «Витесс». Российский тренер вывел его в плей-офф. В 2018 году клуб некоторое время лидировал в чемпионате, а затем ключевые игроки получили травмы, что повлияло на результат. По словам Эмиле, руководство клуба не вынуждало Слуцкого уйти, он сам принял такое решение.

Леонид Слуцкий за свою тренерскую карьеру работал с элистинским «Уралом», «Крыльями Советов», ФК «Москва» московским ЦСКА, «Халл-Сити» и «Витессом». В настоящее время он тренирует казанский «Рубин»,

NEWS.ru писал, что Слуцкий объяснил, почему раньше всегда качался на стуле во время футбольных матчей. По его словам, так организм реагировал на стресс.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях