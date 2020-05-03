Агент объяснил, почему Слуцкий не добился успеха в Англии

https://static.news.ru/photo/0385ef5c-8d39-11ea-8c6b-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: FC Rubin / ФК «Рубин»/facebook.com

Российскому тренеру Леониду Слуцкому не удалось добиться успеха с английским «Халл Сити» из-за необходимости выстраивать команду с нуля. Об этом заявил спортивный агент Кристиан Эмиле.

По его словам, летом 2017 года владелец клуба продал 14 игроков. Команда находилась в первом дивизионе, когда её возглавил российский тренер.

Леониду нужно было построить всё с нуля. Это не так легко, — заявил Эмиле журналистам «Российской газеты».

Агент считает, что Слуцкий добился успеха с нидерландским клубом «Витесс». Российский тренер вывел его в плей-офф. В 2018 году клуб некоторое время лидировал в чемпионате, а затем ключевые игроки получили травмы, что повлияло на результат. По словам Эмиле, руководство клуба не вынуждало Слуцкого уйти, он сам принял такое решение.

Леонид Слуцкий за свою тренерскую карьеру работал с элистинским «Уралом», «Крыльями Советов», ФК «Москва» московским ЦСКА, «Халл-Сити» и «Витессом». В настоящее время он тренирует казанский «Рубин»,

NEWS.ru писал, что Слуцкий объяснил, почему раньше всегда качался на стуле во время футбольных матчей. По его словам, так организм реагировал на стресс.