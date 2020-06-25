16-летний вратарь вывел «Ворсклу» в финал Кубка Украины

https://static.news.ru/photo/f2a7f638-b6c5-11ea-9dd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: vorskla.com.ua

Вратарь Павел Исенко помог полтавской «Ворскле» выйти в финал Кубка Украины, которая обыграла в полуфинале «Мариуполь» по пенальти. (1:1, пен — 3:2).

16-летний голкипер вышел на замену в концовке дополнительного времени и от разил три удара с 11-метровй отметки. Для Исенко это был дебютный матч за первую команду. В финале «Ворскла» cыграет с киевским «Динамо» в 8 июля во Львове.

Ранее вратарь футбольного клуба «Ростов» 17-летний Денис Попов стал гостем передачи «Вечерний Ургант» и рассказал о том, что изменилось в его жизни после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи». Голкипер был признан лучшим игроком встречи. Он сделал 15 сейвов за матч, что является рекордом Российской премьер-лиги. На 47-й минуте матча Попов отбил пенальти, писал NEWS.ru.