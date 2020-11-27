Юрист дал советы, что делать с сомнительными банкнотами

https://static.news.ru/photo/60fe635c-3145-11eb-b8c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юрист рассказал, как правильно поступить, если вас обвиняют в попытке расплатиться фальшивыми денежными купюрами.

В любой торговой точке, если продавец усомнился в подлинности предложенных денег, покупателю необходимо добиться возвращения сомнительных купюр, заявил агентству ПРАЙМ гендиректор юридической компании Алексей Петропольский.

Он подчёркивает, что ни в коем случае нельзя позволять продавцу уносить вашу купюру куда-либо для проверки на подлинность. Денежные знаки на экспертизу направляют банки, а во всех остальных случаях есть риск того, что мошенники попробуют подменить выданную покупателем купюру на фальшивку.

С сомнительной купюрой необходимо обратиться в банк, отмечает юрист.

Если купюра вызывает сомнения, то вам предоставят соответствующую справку — выпишут реквизиты денежного знака, её номинал, год изготовления. Взамен вам выдадут деньги, а саму банкноту отправят на экспертизу, которая будет делаться в течение пяти рабочих дней, — говорит Петропольский.

В некоторых случаях сотрудники банка смогут на месте констатировать факт того, что деньги подделанные, при этом никакая компенсация не предусмотрена.

В случае если банк признает принесённые денежные средства фальшивыми, сотрудники кредитной организации передадут эту информацию в полицию. Однако, уточняет юрист, столкнуться с обвинением в подделке денежных знаков можно лишь в том случае, если человек сознательно пытается расплатиться недействительной купюрой.

Но ни в коем случае не надо идти на продуктовый рынок и пытаться там всучить сомнительную купюру, потому что в этом случае вы действительно совершаете преступление, — подводит итог эксперт.

Как писал ранее NEWS.ru, МВД России ликвидировало крупную банду, занимавшуюся изготовлением фальшивых купюр. В общей сложности злоумышленники пустили в оборот более 550 млн рублей.