МВД сообщило о ликвидации крупной банды фальшивомонетчиков

https://static.news.ru/photo/04d658b4-2dc6-11eb-ad18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МВД России ликвидировало крупную банду, занимавшуюся изготовлением фальшивым купюр. В общей сложности злоумышленники пустили в оборот более 550 млн рублей.

Преступники изготовляли фальшивые банкноты номиналом пять тысяч и одна тысяча рублей. Поддельные купюры были очень высокого качества, отличить настоящую от фальшивой могли только специалисты.

Организаторами банды оказались жители Махачкалы братья Арсен и Ахмед Исаевы. Они организовали типографию в подвале собственного частного дома. При этом использовалось высокотехнологичное оборудование, которое печатало в день более 30 млн рублей, передаёт РЕН ТВ. После этого фальшивые купюры распространялись в разных регионах страны.

Правоохранителям удалось задержать только младшего брата Ахмеда. Арсен Исаев ранее был осуждён за аналогичное преступление и отсидел восемь лет. Он объявлен в розыск. В рамках уголовного дела сотрудники МВД провели более 40 обысков в восьми регионах России.

Как сообщал NEWS.ru, Центробанк РФ выявил за третий квартал 2020 года почти на 2% больше поддельных банкнот, чем за аналогичный период 2019-го. Всего же за три квартала число фальшивок возросло почти на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Чаще всего подделывают купюры достоинством в пять тысяч рублей. Их выявлено более 8,6 тысячи. На втором месте тысячерублёвые банкноты — 1,7 тысячи.