В РПЦ ответили на вопрос о создании собственной криптовалюты

https://static.news.ru/photo/2c16cd0a-7524-11eb-9874-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Русская православная церковь не собирается создавать собственную криптовалюту для пожертвований или принимать их в биткоинах. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Думаю, что пожертвования биткоинами мы вряд ли будем принимать. И свою валюту вряд ли будем делать. А по телефону, думаю, что вполне можно сделать пожертвование на храм, — сообщил митрополит в ходе прямого эфира, который транслировался на портале Jesus-portal.ru.

Так он ответил на вопрос одного из зрителей о том, принимает ли Русская православная церковь пожертвования в биткоинах и собирается ли создавать собственную криптовалюту.

Священнослужитель добавил, что у многих храмов есть сайты и возможность перевести им пожертвования, в том числе — на благотворительность.

Вечером 22 февраля стало известно, что самая популярная криптовалюта — биткоин — резко упала в цене. Её стоимость в определённый момент снизилась почти на 17%. По данным крупнейшей криптовалютной биржи Binance, в 17:16 цена биткоина была зафиксирована на уровне $47,6 тысячи. Три минуты спустя валюта чуть укрепилась и стоила $49,9 тысячи. К 18:03 биткоин уже снова превысил $50 тысяч и торговался на уровне $53,9 тысячи за единицу.

Резкий взлёт биткоина начался в конце прошлого года — 16 декабря он побил державшийся с 2017 года исторический максимум в $20 042. А ровно два месяца спустя, 16 февраля, криптовалюта уже преодолела психологическую отметку в $50 тысяч. В воскресенье, 21 февраля, был побит очередной рекорд, когда стоимость биткоина достигла $58 352 долларов, писал NEWS.ru.