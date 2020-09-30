Токийская биржа остановила работу из-за технических неполадок

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Токийская фондовая биржа приостановила свою работу из-за технических проблем. О сроках возобновления активности не сообщается.

Торговля всеми акциями на Токийской фондовой бирже приостановлена ​​из-за сбоев, связанных с доставкой рыночной информации, — цитирует AFP заявление Japan Exchange Group.

Активность была приостановлена ​​с 08:35 утра (23:35 GMT среды), в связи с этим не смогла начаться торговля Nikkei 225 и Topix, что также повлияло на торговлю на других биржах Японии (Саппоро и Нагое). Эта проблема стала первым серьёзным сбоем с 2018 года, когда из-за проблемы с торговой системой некоторые фирмы, работающие с ценными бумагами, не могли размещать заказы.

Как писал NEWS.ru ранее, курс рубля расчётами «завтра» 30 сентября вырос по отношению к доллару и евро, отыгрывая потери предыдущих дней. По данным торгов Московской Биржи на 17:09 мск, курс доллара расчётами «завтра» упал на 1,37 рубля, до 77,71 рубля. Курс евро снизился на 1,92 рубля, до 90,95 рубля.