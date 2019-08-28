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Стокгольмский арбитраж встал на сторону ВЭБ РФ и запретил Украине продавать акции «дочки» российской госкорпорации — Проминвестбанка.

Украине не разрешили продавать акции и обязали страну возместить ВЭБ РФ арбитражные расходы, передаёт ТАСС со ссылкой на сообщение госкорпорации.

Как писал News.ru, ВЭБ РФ подал к Украине иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма из-за ограничений для работы его украинской «дочки» — Проминвестбанка. Российская госкорпорация надеется добиться компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов. По словам представителя ВЭБа, госкорпорация рассчитывает на компенсацию в сотни миллионов долларов. При этом точную сумму установят профессиональные оценщики с международной репутацией.

Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу Проминвестбанка на арест имущества компании. Действия частного исполнителя были признаны неправомерными. Арест собственности украинской «дочки» российского банка был снят. Интересы компании были полностью восстановлены. Финансовое учреждение пообещало и в дальнейшем защищать себя и своих вкладчиков всеми законными способами.