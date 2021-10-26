Россиянам рассказали, как изменится курс рубля к концу года

Финансовые эксперты заявляют, что российская валюта останется в текущих показателях относительно доллара и евро до конца года. Об этом сообщают «Известия». При этом на отрицательную динамику может повлиять очередная волна пандемии, а также завершение энергетического кризиса в мире.

В случае отсутствия каких-либо факторов ухудшения рубль к доллару будет колебаться на уровне 68–71 рубль, а к евро на уровне 78–81 рубль. При этом специалисты также отмечают роль инвестиций в валютном рынке. В случае отказа от покупок гособлигаций США, то рубль заметно потеряет к рублю.

Ранее курс евро на Московской Бирже резко упал. Он снизился ниже отметки в 81 рубль впервые с 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчётами «завтра» на 19:09 мск падал на 57 копеек — до 69,77 рубля, евро — на 88 копеек, до 80,99 рубля.

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ России на вторник, 26 октября, снизился на 75,61 копейки, до 81,7418 рубля, курс доллара — на 72,78 копейки, до 70,1345 рубля. Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 73,05 копейки, составив 75,3578 рубля.