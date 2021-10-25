Курс евро упал ниже 81 рубля впервые с середины июля 2020 года

Курс евро на Московской Бирже резко упал. Он снизился ниже отметки в 81 рубль впервые с 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчётами «завтра» на 19:09 мск падал на 57 копеек — до 69,77 рубля, евро — на 88 копеек, до 80,99 рубля.

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ России на вторник, 26 октября, снизился на 75,61 копейки, до 81,7418 рубля, курс доллара — на 72,78 копейки, до 70,1345 рубля.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 73,05 копейки, составив 75,3578 рубля.

Ранее, 22 октября, курс доллара снизился до 69,95 рубля впервые с июня 2020 года на решении Банка России повысить ключевую ставку до 7,5% с 6,75% годовых.

15 октября руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, в какой валюте она хранит сбережения. Она отметила общее доверие россиян к рублю и предположила, что это происходит в том числе потому, что большинство граждан хранят свои накопления на рублёвых депозитах.