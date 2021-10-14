Набиуллина рассказала, в какой валюте она хранит сбережения

Руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина хранит накопления в рублях. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «Фанимани».

Я храню в рублях. Во-первых, это внутреннее убеждение. Это было бы неэтичным и вообще неправильным председателю Центрального банка хранить деньги в иной валюте, — объяснила Набиуллина.

Она отметила общее доверие россиян к рублю и предположила, что это происходит в том числе потому, что большинство граждан хранят свои накопления на рублёвых депозитах. При этом регулятор активно работает над большей првлекательностью вкладов для населения.

Вот если бы ваши сбережения в начале 2015 года вы положили на рублевый депозит или на валютный депозит, знаете ответ? В рублях бы вы выиграли, — заметила Набиуллина.

В январе 2015 года курс доллара колебался от 56 до 68,7 рубля. Чуть ранее, осень 2014 года, в РФ произошла частичная девальвация отечественной валюты. в результате чего всего за три месяца стоимость доллара к рублю выросла в три раза — с 35 до 61 рубля за доллар. В декабре курс доллара перешагнул за 64 рубля. На сегодняшний день курс доллара составляет 71,78 рубля.

Ранее бизнес-школа «Сколково» провела опрос женщин-предпринимателей и руководителей, чтобы выяснить, кого из коллег они уважают больше всего. Лидерами опрошенной аудитории оказались гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, политик Ирина Хакамада и основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова.