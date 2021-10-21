Курс доллара упал ниже 70 рублей впервые с июня 2020 года

Курс доллара снизился до 69,95 рубля впервые с июня 2020 года на решении Банка России повысить ключевую ставку до 7,5% с 6,75% годовых. Курс евро опустился ниже 82 рублей впервые с 22 июля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные МосБиржи.

До публикации решения регулятора курс доллара составлял 70,48 рубля, курс евро — 82,05 рубля. После публикации доллар снижался до 69,815 рубля, евро — до 81,2825 рубля.

Ранее ЦБ повысил ставку сразу на 0,75 процентного пункта. Теперь она составляет 7,5% — это максимум с лета 2019 года. Как передаёт регулятор, это поможет снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Причиной такого решения назван тот факт, что инфляция складывается значительно выше прогноза регулятора. По итогам 2021 года она ожидается на уровне 7,4–7,9%. При этом денежно-кредитная политика ЦБ направлена на возвращение инфляции к целевым 4%.

Экономист Антон Табах заявил, что доллар остаётся крупнейшей мировой валютой, но в течение последних 20 лет его позиции постепенно подрывают евро и юань. На ситуацию влияет в том числе и санкционная политика США, которая осложняет взаимодействие других стран с долларовой финансовой системой.