ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5%

ЦБ повысил ставку сразу на 0,75 процентного пункта. Теперь она составляет 7,5% — это максимум с лета 2019 года. Как передаёт регулятор, это поможет снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты.

Совет директоров Банка России 22 октября 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 75 б. п., до 7,5% годовых, — говорится в сообщении.

Причиной такого решения назван тот факт, что инфляция складывается значительно выше прогноза регулятора. По итогам 2021 года она ожидается на уровне 7,4–7,9%. При этом денежно-кредитная политика ЦБ направлена на возвращение инфляции к целевым 4%.

Центробанк весной перешёл к нoрмализации денежно-кредитной политики, начав увеличивать ключевую ставку. Изнaчально он поднял её на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, а зaтем двaжды — на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых. В июле же рeгулятор сделал самый «ястребиный» шаг с декабря 2014 года, повысив покaзатель сразу на целый пункт — до 6,5%. В сентябре тенденция продолжилась — плюс 0,25.

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