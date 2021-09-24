Вечные поводы для паники: грозит ли рублю очередной обвал

Прогнозы о скором и возможном падении рубля в медийном пространстве России возникают с завидной регулярностью. Они являются вечными спусковыми крючками для паники, однако 2021 год в этом плане выдался относительно спокойным. Лишь в сентябре появились тревожные звоночки. Неудержимая инфляция заставила некоторых экономистов предполагать, что власти могут прибегнуть к девальвации национальной валюты. Опрошенные NEWS.ru эксперты рассмотрели этот сценарий. О перспективах рубля в ближайшие месяцы и годы — в материале портала.

Крепкий, но быстрый

В начале недели по мировым рынкам прокатилась волна коррекции. По итогам торгов понедельника индекс РТС «просел» на 2,5%, рублёвый индекс Московской Биржи потерял 1,6%. Досталось и российской валюте: рубль в этот день рекордно подешевел с 6 июля, обновив трёхнедельный минимум к доллару и почти недельный — к евро.

Всё это происходило на фоне резкого укрепления американской валюты на мировом рынке. На стороне доллара сыграли сильные макроэкономические данные в США (они могут удержать ФРС от ужесточения денежно-кредитной политики), а также угроза дефолта одного из крупнейших китайских девелоперов Evergrande.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

К концу недели рубль свои позиции укрепил. Но осадочек, как говорится, остался. Все мы хорошо помним, как обесценивалась российская валюта в ковидном 2020 году. В отдельные моменты рубль дешевел к доллару на 25%, к евро — на 30%. Попытки отыграться фактически ни к чему не привели. В начале 2020 года доллар стоил около 61 рубля, а евро — 68. Сегодня почти 73 рубля и 85 рублей соответственно.

Фактор страха

Теперь главной угрозой для рубля экономисты называют возможность нового финансового кризиса. Сценарий такого кризиса ранее описал Банк России, предположив, что он может оказаться сопоставим по масштабам с кризисом 2008–2009 годов. Некоторые эксперты настроены ещё более пессимистично, считая, что россиянам стоит готовиться к девальвации и «обнулению» денег.

По мнению частного инвестора, основателя Школы практического инвестирования Фёдора Сидорова, реальные риски для падения рубля действительно есть. Что его поддерживает сейчас? Высокий спрос у инвесторов на рисковые активы. Иностранцы вкладываются в рубль, потому что это выгодно на фоне низких ставок в других странах, объяснил эксперт NEWS.ru. Как только ФРС начнёт повышать ставку, капиталы «побегут» в американские гособлигации, а с развивающихся рынков (в том числе и российского) инвесторы начнут деньги выводить. Это ослабит рубль.

Многие ошибочно полагают, что рубль держится исключительно за счёт высоких цен на нефть. Но этот фактор очень сильно переоценён, гораздо большее значение имеет как раз доходность, привлекательность рубля на фоне других валют, подчеркнул Сидоров. Если доходность долларовых бумаг (трежерис) будет расти, российская валюта станет менее привлекательна. При этом поддерживающим фактором для рубля является стабильность фондовых рынков.

Если по разным причинам, которых сейчас достаточно, на биржах начнётся коррекция или кризис, валюты развивающихся рынков начнут резко слабеть. А это возможно, потому что нестабильность на фондовых площадках может произойти или из-за проблем на китайских биржах, или из-за отказа Конгресса США повысить потолок госдолга. Если произойдёт последнее, в США уже 15 октября не будет средств на выплаты социальных пособий и других мер поддержки, что означает кризис в стране. Кризис в США перекинется на весь мир. В такой ситуации ожидать крепкого рубля точно не стоит. Фёдор Сидоров основатель Школы практического инвестирования основатель Школы практического инвестирования

Сергей Булкин/NEWS.ru

С каждым днём на фондовых рынках растёт напряжение и ощущение скорого обвала. Рубль может резко «просесть» к доллару и евро, если в мире начнётся коррекция или кризис, и это реальный сценарий, прогнозирует эксперт.

Инфляция и санкции

Исключительно негативный фактор для рубля — высокая инфляция в России, дошедшая практически до 7% в сентябре, рассказал NEWS.ru Марк Гойхман — главный аналитик TeleTrade.

ЦБ пытается бороться с ростом цен, повышая ключевую ставку. Но природа российской инфляции сейчас в основном связана с внешними факторами — теми же денежными вливаниями от мировых центробанков, последствиями локдаунов с разрывом производственных и логистических цепочек.

Возможности обуздать рост цен у российских властей действительно ограничены. В таких условиях ослабление рубля вполне вероятно. Возможна ли целенаправленная девальвация? Исключать такое нельзя. Но пока для резкого взлёта курса доллара и евро к рублю веских оснований нет. Скорее, возможно постепенное ослабление российской валюты. Слабость нашей экономики относительно стран с ведущими валютами, более медленные темпы роста по сравнению со среднемировыми, высокие затраты и сырьевая зависимость — всё это постепенно и неуклонно будет приводить к снижению курса национальной валюты. Марк Гойхман трейдер и главный аналитик TeleTrade трейдер и главный аналитик TeleTrade

По мнению Гойхмана, в перспективе года мы увидим курс 75 рублей и выше за доллар.

Если анонсированный на этой неделе новый пакет антироссийских санкций будет принят, рубль окажется под ещё большим давлением, считает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман. В беседе с NEWS.ru эксперт спрогнозировал, что потенциал падения российской валюты в случае принятия санкций составляет 4,5%, а с учётом большей волатильности рубля — 6,75%.

При текущем курсовом уровне 73 рубля за доллар США российская валюта может ослабнуть до 77,90, и это минимум, потому что в таком прогнозе не учитывается эмоциональный фактор, — объяснил аналитик.

Если брать в расчёт психологический фактор, в случае введения санкций отечественная валюта может «просесть» до 80 рублей за доллар.

Недооценённый рубль

Впрочем, успокаивают эксперты, на перспективу у рубля имеются и факторы поддержки. И их немало. Это общий оптимизм на финансовых рынках, денежное стимулирование со стороны ведущих центробанков, высокие цены на энергоносители, профицитный бюджет, торговый и платёжный баланс, низкий госдолг, большие международные резервы, относительно высокая доходность активов, привлекающая иностранных инвесторов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Паниковать однозначно рано. Тем более многие аналитики сходятся во мнении, что рубль недооценён фундаментально. Проблема в том, что России и её гражданам нужен сильный рубль, а экспортёрам — не нужен. Дешёвый доллар может больно ударить по ним. Считай, что по российскому бюджету. Поэтому ЦБ и Минфин сделают всё, чтобы не допустить подобного исхода. И если резкой девальвации не случится, то и укрепления рубля ждать точно не стоит.

Минэкономразвития в своём официальном прогнозе, который заложен в основу проекта бюджета на предстоящую трёхлетку, обещает стабильный курс рубля, без резких обвалов в ближайшие годы. Прогноз предполагает, что рубль будет стоить к доллару от 72 до 74. Среднегодовой курс в 2021 году — 73,6 рубля, в 2022 году — 72,1 рубля, в 2023 году — 72,7 рубля, в 2024 году — 73,6 рубля.

Остаётся надеяться, что расчеты Минэкономразвития не окажутся чересчур оптимистичными.